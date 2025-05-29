Стамбульський парк оздоблять понад 30 тисяч квітів бегонії

Озеленювачі Комунального підприємства «Міськзелентрест» розпочали роботи з висадження літніх квітів у Стамбульському парку. Візерунки, які прикрашатимуть схили парку на площі 500 квадратних метрів, будуть складатися більш ніж з 30 тисяч квітів бегонії.

На початку сезону працівники КП «Міськзелентрест» навели лад на території парку, пофарбували лавки та урни, упорядкували газони.

Всього цього року в Одесі планується висадити 350 тисяч літніх квітів. Квіткові композиції традиційно складатимуться із сальвії, герані, бегонії, петунії, агератуму, тагетесу і хлорофітуму.

Перші літні квіти вже частково прикрасили Біржову площу та клумби біля Приморської райадміністрації, змінивши весняні квіти. Заголом на Біржовій площі буде висаджено 12 тисяч літніх квітів (петунії, бегонії та герані), а на Театральній площі візерунок «Ліра» складатиметься з 10 тисяч квітів бегонії.

Як зазначили в Комунальному підприємстві «Міськзелентрест», літні квіти будуть висаджені у всіх районах міста на місці весінників, які вже відцвітають.