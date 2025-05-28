Медичний центр «Маріуполь. Здоров’я» відкрився в Одесі

В Одесі на вулиці Сім’ї Глодан відкрився медичний центр «Маріуполь. Здоров’я», який об’єднав п’ять релокованих із Маріуполя медичних закладів:

▪️поліклініку Маріупольської міської лікарні №9;

▪️амбулаторію №9 Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Маріуполя;

▪️реабілітаційне відділення Маріупольської міської лікарні №8;

▪️жіночу консультацію Маріупольського міського пологового будинку;

▪️стоматологічний кабінет.

Це вже п’ятий медичний хаб, релокований в інші українські міста, де компактно проживають маріупольці. Як зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, цей центр є найбільшим із відкритих раніше та останнім у серії таких проєктів. Тут надаватимуть медичну допомогу всім охочим.

Вадим Бойченко подякував Одеській громаді, міському голові Геннадію Труханову, виконавчому директору Асоціації міст України Олександру Слобожану, а також фонду Ріната Ахметова за постійну підтримку та допомогу у створенні центру.

«Сьогодні виповнюється 11 років, як одесити обрали мене міським головою. За цей час ми відремонтували в Одесі багато міських лікарень, поліклінік та амбулаторій. Щодня працюємо над покращенням якості медичних послуг. Сьогодні в Одесі з’явилася ще одна можливість отримувати якісну медичну допомогу в сучасних умовах. Це також додаткові робочі місця», — зазначив Геннадій Труханов.

На заході пролунали слова вдячності захисникам Маріуполя. Серед присутніх були й Герої, повернені з полону. Вони матимуть можливість проходити лікування та реабілітацію в новому медичному центрі, який створено з урахуванням всіх необхідних умов для їхнього відновлення.