«Спорт без бар’єрів»: в Одесі підсумували тиждень безбар’єрності

Національний тиждень безбар’єрності в Одесі завершився яскравою інтерактивною подією — спортивно-музичним заходом «Спорт без бар’єрів», що відбувся в парку ім. Т. Г. Шевченка.

«Спорт без бар’єрів» — це простір, де кожен, незалежно від можливостей, може долучитися до активного життя. Саме тому Одеса активно розвиває різні напрями — від більярду та шахів до веслування й адаптивного баскетболу, створюючи можливості для всіх охочих.

Міський голова Геннадій Труханов висловив подяку громадським організаціям, ветеранам, волонтерам, медикам, спортсменам — усім, хто робить цей шлях реальністю та змінює Одесу на краще.

«Ми будуємо суспільство, де кожен може жити, працювати та розвиватися без перешкод. Це запровадили наш Президент та перша леді України. І ми працюємо над тим, щоб щодня позбавлятись барʼєрів в усіх сферах життєдіяльності. Особливу увагу приділяємо нашим ветеранам, адже для них спорт — це не просто активність, а ключ до інтеграції у цивільне життя», — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

На заході були представлені інклюзивні спортивні активності, майстер-класи, інтерактивні локації. Також був організований концерт за участю творчих колективів та Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України.