Обіцяв зв’язок із полоненими військовими за 5000 грн: шахрая викрили на Одещині

24-річного жителя Арциза викрили у шахрайстві — він обіцяв родичам безвісти зниклих військових організувати телефонну розмову з полоненими за 5000 гривень. Насправді чоловік після отримання коштів блокував абонентів.

Поліція встановила щонайменше шістьох потерпілих. Загальна сума збитків — 30 тисяч гривень. Під час обшуку в зловмисника вилучили банківські картки, телефон і речові докази.

Йому повідомлено про підозру за шахрайство (ч.1, ч.2 ст.190 ККУ), передбачене покарання — до трьох років ув’язнення.

Поліція просить можливих інших постраждалих звертатися за номером 097-123-96-38 або на лінію 102.

Правоохоронці нагадують: не перераховуйте гроші незнайомцям і звертайтесь до поліції — на Одещині діє спеціалізований центр з розшуку зниклих безвісти захисників.