Увага пасажирам: зміна маршруту автобуса №110 з 27 травня

У зв’язку з тимчасовою забороною руху транспортних засобів через залізничний переїзд на перегоні «Одеса – Сортувальна-Одеса-Пересип», який розташований за адресою: м. Одеса вул. Лиманна, 26/1,

з 27 травня до 5 червня 2025 року (або до завершення робіт)

вносяться зміни тимчасового характеру до схеми руху міського автобусного маршруту № 110:

- у напрямку руху до сан. «Куяльник» - від вул. Чорноморського Козацтва на вул. 7-му Пересипську, вул. Локомотивну, вул. Лиманну і далі за маршрутом;

- у напрямку руху до ЦПВ «Вокзал» - від вул. Лиманної на вул. Локомотивну, вул. 7-му Пересипську, вул. Отамана Головатого і далі за маршрутом.

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради