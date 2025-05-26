Увага пасажирам: зміна маршруту автобуса №110 з 27 травня
У зв’язку з тимчасовою забороною руху транспортних засобів через залізничний переїзд на перегоні «Одеса – Сортувальна-Одеса-Пересип», який розташований за адресою: м. Одеса вул. Лиманна, 26/1,
з 27 травня до 5 червня 2025 року (або до завершення робіт)
вносяться зміни тимчасового характеру до схеми руху міського автобусного маршруту № 110:
- у напрямку руху до сан. «Куяльник» - від вул. Чорноморського Козацтва на вул. 7-му Пересипську, вул. Локомотивну, вул. Лиманну і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до ЦПВ «Вокзал» - від вул. Лиманної на вул. Локомотивну, вул. 7-му Пересипську, вул. Отамана Головатого і далі за маршрутом.
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
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