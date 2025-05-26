Поліцейські з’ясовують обставини ДТП у Хаджибейському районі Одеси, де постраждав підліток

Автопригода сталася сьогодні вдень на вулиці Івана та Юрія Лип.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 58-річна кермувальниця автомобіля «BMW» скоїла наїзд на 13-річного хлопця, коли той перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілого доставили до медичного закладу. Водійку буде перевірено на стан сп’яніння.

Повні обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод обласної поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські нагадують, що дотримання правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами — запорука безпеки кожного учасника дорожнього руху. Пішоходам варто переходити дорогу лише у встановлених місцях, переконавшись у безпеці, навіть на пішохідному переході. Водіям слід уважно слідкувати за дорожньою обстановкою, знижувати швидкість перед пішохідними переходами.

Одеське районне управління поліції № 1