Одещина після нічного обстрілу БпЛА: руйнування, пошкодження й вогонь

Уночі 26 травня РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку площею 100 квадратних метрів і спалахнула пожежа, яка ліквідували рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області. Зазнали пошкоджень дахи житлових будинків, надвірна споруда, два гаражі, легкові автомобілі, паркан, газовий трубопровід.

Ще за однією адресою сталося руйнування й загоряння двох гаражів, зазнав пошкоджень житловий будинок і згорів автомобіль. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА в Одеській області тривала від 22:40 до 23:43 25 травня. Повітряні Сили ЗС України спочатку попереджали про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря та півночі в напрямку Одеси. У місті було чутно вибухи. О 23:22 стало відомо, що безпілотники летять на Чорноморськ, Білгород-Дністровський і Затоку.