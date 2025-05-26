Натхнення в русі: одесити на спортивному святі для адаптивних спортсменів у Дніпрі

Учасники команди адаптивних спортсменів з Одеси взяли участь у масштабному спортивному святі у Дніпрі — "Активні парки з МХП: Забіг Дніпро".

Проєкт спрямований на створення умов для розвитку активного дозвілля, адаптивного спорту та покращення якості послуг у сфері фізичної культури. Особливістю була можливість залучення до забігу усіх охочих, у тому числі адаптивних спортсменів.

Захід було організовано в рамках програми Президента України "Активні парки" та за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Забіги проводились у наступних номінаціях:

- біг для дорослих — 1 км, 5 км, 10 км;

- скандинавська ходьба — 5 км;

- дитячі забіги — 100 м, 300 м, 500 м.

Спортсмени гідно представили Одесу та продемонстрували чудові результати: Валерій Голодок подолав дистанцію 10 км, Віталій Цвіль та Данило Бородіч пробігли по 5 км.