Геннадій Труханов та мер Маріуполя обговорили підтримку переселенців

Відбулася зустріч мерів Одеси та Маріуполя – Геннадія Труханова та Вадима Бойченка.

В Одесі проживає велика маріупольська громада, для якої наше місто стало другим домом. Попри вимушене переміщення, маріупольці продовжують працювати, забезпечувати своє життя та бюджет свого міста.

На їхнє звернення в Одесі готується до відкриття медичний центр, який фінансуватиметься з бюджету Маріуполя. Тут працюватиме 28 медичних працівників, які виїхали з Донеччини й сьогодні прагнуть допомагати співгромадянам та всім мешканцям Одеси.

На першому етапі заклад надаватиме первинну медичну допомогу та діагностичні послуги. У перспективі тут також будуть реалізовані реабілітаційні послуги. Адже, за дослідженням, яке проводилося за підтримки Великої Британії, 51% тих, хто покинув Маріуполь, досі потребують фізичної та психологічної реабілітації.

Вадим Бойченко зазначив, що аналогічний досвід відкриття медичних закладів уже реалізований у Львові, Дніпрі, Києві та Рівному. Він подякував Одеській громаді за всебічну підтримку та допомогу, зазначивши, що дедалі більше маріупольців обирають Одесу для життя.