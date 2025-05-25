Результати ворожого удару по Одесі: знищена автомобільна стоянка

Через атаку РФ по Одесі у ніч з 24 на 25 травня сталася пожежа на автостоянці, розташованій серед багатоповерхівок.

Унаслідок пожежі горіло 20 автомобілів. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, вони не допустили розповсюдження вогню на припарковані поруч машини.

Люди не постраждали. На місці працюють всі відповідні служби та оперативний штаб. Комунальники допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Місцеві мешканці поділилися своїми емоціями. Один чоловік залишився без автівки, яку купив 10 днів тому, а інший не засмучується, вій радіє, що живий.



