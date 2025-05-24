Скарби під ногами: чому США можуть зацікавитися надрами Одещини

Одещина має значні запаси корисних копалин — передусім будівельних матеріалів, а також перспективи видобутку нафти, газу та камʼяної солі. Утім, більшість родовищ не розробляються через брак інвесторів, складність видобутку та економічну недоцільність. Про геологічні ресурси регіону і те, чому корисні копалини не завжди перетворюються на повноцінні родовища, в ефірі "Українського радіо. Одеса" розповів геолог Сергій Кадурін — завідувач кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології Одеського національного університету імені Мечникова.

Будматеріали, нафта, сіль: що є на Одещині На території Одеської області виявлено поклади корисних копалин трьох основних груп: горючі, металічні та гірничо-хімічна сировина, а також будівельні матеріали, розповів геолог. Найбільше будівельної сировини — вапняків, пісковиків, будівельного піску та глин для цегельної промисловості. Ці родовища із значними запасами сировини поширені практично по всій області. Однак багато обʼєктів залишаються законсервованими. Як зазначив науковець, частину з них відкрили ще за радянських часів, проте кількість запасів, необхідних для запуску промислового видобутку, належним чином не підрахували. Для активізації розробки потрібен інвестор, який готовий вкласти кошти в геологічну розвідку, отримати ліцензію та забезпечити рентабельність виробництва. Проте якщо вартість видобутку перевищує можливий прибуток від реалізації сировини, то такі поклади залишаються без уваги. "Будь-яке поняття родовища корисних копалин — це, в першу чергу, навіть не стільки про геологію, скільки про економіку. Обʼєкт стає родовищем тільки тоді, коли виникає економічна привабливість видобутку", — пояснив Сергій Кадурін. Нафта і газ: перспективи, зупинені війною Одним із відомих родовищ в області є Сарацьке. Поклади нафти там виявлені ще в 1980-х роках, проте її якість залишає бажати кращого: високий вміст сірки та парафінів ускладнює видобуток і переробку. Також виникають питання щодо об’ємів, що вимагає додаткових досліджень, зазначив експерт. Він також повідомив, що іншим перспективним напрямом були родовища нафти й газу на шельфі Чорного моря. До 2022 року НАК "Нафтогаз України" проводив дослідження, готуючись до розвідувального буріння. Проте повномасштабне вторгнення Росії зупинило всі роботи.

Сіль на глибині: технічні й екологічні виклики

На півдні Одещини, зокрема у Кілійському та Ізмаїльському районах, розташовані родовища камʼяної солі на глибинах до 300 метрів. За словами Сергія Кадуріна, ці об’єкти були досліджені ще в 1990-х роках, а інформація передана до Державного комітету по запасах. Проте видобуток тут потребує складних технічних рішень, зокрема захисту навколишнього середовища, адже поклади розташовані поблизу Дунаю.

На тлі зростаючого попиту на українську сіль після повномасштабного вторгнення увага до Одещини зросла, проте реальних інвестицій поки що не було, бо на території України є місця, де видобувати сіль значно простіше, ніж на Одещині, констатує геолог.

Чи можуть США інвестувати в українські надра?

Попри загальнодержавний інтерес до так званих критичних копалин, зокрема рідкісноземельних елементів, що використовуються в електроніці та оборонній промисловості, Одещина не має таких покладів. Найближчі перспективні ділянки зосереджені в Приазовʼї, яке нині окуповане, а також на північному заході України, повідомив Сергій Кадурін.

"Критична копалина — це економічне поняття. Йдеться про дефіцитну сировину, необхідну для стратегічних галузей промисловості. На жаль, Одеська область таких ресурсів не має", — зазначив науковець.

Угода між Україною та США щодо співпраці у сфері критичних корисних копалин викликає багато очікувань. Проте, за словами Кадуріна, без детального вивчення документу складно говорити про конкретні наслідки для регіонів.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів лишаються поклади, які відповідають двом вимогам: достатні запаси та чітка економічна вигода.

Отже, Одещина має ресурсний потенціал, який може бути реалізований лише за умов наявності інвестицій, прозорих механізмів ліцензування та стабільної економічної ситуації. Без цього навіть найбагатші надра залишаться лише геологічною мапою без промислової перспективи.

Суспільне Одеса