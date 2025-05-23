В Одесі жінку підозрюють у смерті співмешканця

Подія сталася у неділю ввечері за місцем мешкання цивільного подружжя в одній з квартир на проспекті Шевченка. 45-річний чоловік, повернувшись додому напідпитку і заставши за чаркою жінку, заборонив їй вживати алкоголь. У відповідь на це обурена одеситка схопила ніж і вдарила ним співмешканця.

Після скоєного жінка пішла спати, а постраждалий через кілька годин зателефонував до швидкої. Лікарі госпіталізували його з проникаючим ножовим пораненням живота та сповістили про пацієнта поліцію. На жаль, наступного дня чоловік помер у лікарні. Точну причину смерті буде встановлювати судово-медична експертиза.

Правопорушницю поліцейські виявили за місцем мешкання та затримали у процесуальному порядку. Остання у скоєному зізналася. На місці події правоохоронці вилучили ніж, який скерували на експертизу.

Одеське районне управління поліції № 1