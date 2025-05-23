Новий ударний дрон РФ атакував Одесу: Коваленко розповів про невідомий БпЛА та денний обстріл

Вранці 23 травня Одесу знову атакували російські ударні безпілотники. Ця атака вирізнялась певними особливостями. Зокрема, українські сили протиповітряної оборони зафіксували використання нового типу дрона, який раніше не з’являвся у повітряному просторі України.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“Він відрізнявся за своєю аеродинамічною схемою, властивою Shahed-136 – "літальне крило", і візуально, нагадував ББ "Ланцет", але за розмірами - більше”, - зазначив експерт.

На його думку, є ймовірність, що це — збільшена версія ББ "Скальпель" або "Ланцет-3", утім, “щось більше за розмірами і потужніше”.

Ще одним нестандартним моментом, за словами Коваленка, став час атаки. Російські сили атакували вдень — “коли візуальна фіксація мети набагато простіше та ефективніше збиття”. Попри це, зауважує експерт, ворог зробив це навмисно.

Комбінація таких дронів із Shahed-136 у денний час може свідчити про те, що РФ проводить випробування нової моделі в умовах максимальної складності.

“Точну назву йому ми поки що не знаємо, але до Одеси і вглиб області він долітає. При цьому мав можливість входу до нашого повітряного простору на висоті 200 метрів”, - підсумував Коваленко.

Як повідомлялося, нічна атака 23 травня також не обійшла Україну стороною. Одеса постраждала — в передмісті міста пошкоджено приватний будинок, поранення отримали двоє людей.

Тим часом командир розвідпідрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що Росія здатна запускати до 500 БпЛА на добу. За його словами, противник також модернізував ударні безпілотники, зокрема значно збільшивши їхнє бойове навантаження.