Більше пів тисячі вакансій і освітніх опцій для молоді презентували в Одесі

21 травня 2025 року в Одесі відбувся масштабний молодіжний ярмарок вакансій. Подія об’єднала амбітну молодь, провідних роботодавців та представників закладів освіти.

Захід організовано за ініціативи Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, Молодіжної ради при Одеському міському голові, Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості, ГО «Молодіжна рада Одеської області» та ГО «Спільнота волонтерів України».

В ярмарку взяли участь понад 30 провідних роботодавців і навчальних закладів, які представили більш ніж 500 актуальних вакансій та освітніх можливостей для навчання.

Молодь мала нагоду особисто поспілкуватися з представниками компаній, дізнатися про вимоги до сучасних фахівців, пройти співбесіди просто на місці, отримати консультації з профорієнтації, поспілкуватися з експертами та відвідати майстер-класи.

Захід став платформою для встановлення професійних контактів, здобуття перших кар’єрних інсайтів для школярів, студентів і випускників. Атмосфера відкритості та зацікавленості підтвердила важливість подібних ініціатив для підтримки молоді на шляху до успішного працевлаштування.