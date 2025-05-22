На напрямку Одеса – Білгород-Дністровський ускладнений проїзд

На автодорозі Н-33 неподалік села Великодолинське сталася ДТП. Попередньо встановлено, що зіткнулися дві вантажівки. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місці працює група реагування патрульної поліції територіального підрозділу, яка здійснює регулювання руху та забезпечує безпеку на ділянці.

Враховуючи утруднений рух транспорту, поліція настійно рекомендує водіям при плануванні маршруту та по можливості обирати шляхи об'їзду.

Обидва водії будуть перевірені на стан сп'яніння. Наразі триває встановлення всіх обставин та причин аварії. Проводяться першочергові слідчі дії та оформлення матеріалів за фактом події.