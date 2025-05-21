Нумизматика — очень увлекательное хобби. Особенно рады коллекционеры, когда к ним попадают царские монеты, которые отличаются редкостью. Далеко не всегда речь идет о золотых изделиях: иногда даже медяки могут быть очень дорогими. Разберемся в особенностях и возможной стоимости подобных экземпляров.

Сколько могут стоить медные монеты

На Monitex представлены царские монеты https://monitex.com.ua/ru/prodazha-monet/monety-imperatorskoy-rossii разных эпох. Стоимость экземпляров зависит не столько от материалов, сколько от общего тиража. Например, 1 копейка 1726 года из пробной партии дошла к нам в количестве 10 изделий. Главная ее особенность заключается в форме — она квадратная. Коллекционеры готовы отдать за квадратную копейку более миллиона гривен.

В количестве 6 штук до наших времен сохранились 2 копейки 1740 года Анны Иоанновны. Была выпущена пробная партия, но она так и не попала в оборот из-за скоропостижной смерти императрицы. Каждая из шести монет этого номинала стоит 2,5–3 млн гривен.

25 копеек 1911 года, изготовленные из медно-никелевого сплава, также будут стоить очень дорого — до 1,5 млн гривен. А за 25 копеек 1916 года (тираж 225 монет) коллекционеры готовы отдать до 2 млн.

Самые дорогие царские монеты из серебра и золота

Монетный двор чеканил и изделия из драгоценных металлов. Самыми дорогими экземплярами из серебра считаются:

константиновский рубль — более 10 млн гривен (брат Александра I отказался от престола, хотя некоторая часть монет уже была изготовлена);

1 рубль 1730 года (Анна с цепью) — всего известно о трех экземпляров, один из которых был продан на аукционе за 8 млн гривен;

1 рубль 1705 года (польский талер) — коллекционеры отдадут за хорошо сохранившуюся монету с ошибкой в названии от 200 тыс. до 1,5 млн гривен (в зависимости от общего состояния изделия).

До наших дней дошло немало и золотых монет. За каждую из них нумизматы готовы заплатить десятки, а то и сотни тысяч гривен. Но все же редкие изделия из меди и серебра ценятся выше всего. Большой выбор монет различных эпох и стран представлен в каталоге интернет-магазина «Монитекс».