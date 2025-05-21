На Одещині правоохоронці затримали агента ФСБ, який планував викрасти новітні військові розробки ЗСУ
47-річний інженер влаштувався до місцевого оборонного заводу, де намагався дістати секретну інформацію, зокрема, креслення і технологічні схеми виробництва запчастин до колісних машин. А до того, ще й підпрацьовував коригувальником.
Тепер він під вартою і ризикує довічно сісти в тюрму за держзраду.
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