Новини Одеської області Одеські новини Події ТОП Новини 

На Одещині правоохоронці затримали агента ФСБ, який планував викрасти новітні військові розробки ЗСУ

редактор ,

47-річний інженер влаштувався до місцевого оборонного заводу, де намагався дістати секретну інформацію, зокрема, креслення і технологічні схеми виробництва запчастин до колісних машин. А до того, ще й підпрацьовував коригувальником.

Тепер він під вартою і ризикує довічно сісти в тюрму за держзраду.

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: