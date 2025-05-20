Смертельна аварія на Одещині: триває розслідування

Автопригода сталася вчора, 19 травня, ввечері на трасі Одеса-Рені, поблизу населеного пункту Новосільське.

Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річний чоловік, керуючи автомобілем «Opel» у напрямку міста Рені, не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав з дороги в кювет. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та його 34-річна пасажирка загинули.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Наразі слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. В рамках провадження призначено низку експертиз, у тому числі токсикологічну. Всі обставини встановлюються. Розслідування триває.

Вкотре закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема не перевищувати дозволену швидкість, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини