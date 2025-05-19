Одеса долучилася до вшанування пам’яті померлих від СНІДу

Щороку в третю неділю травня відзначається Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу. Напередодні цього дня біля меморіального знака померлим від СНІДу в Старобазарному сквері відбулася акція пам'яті, у якій взяли участь медики Міського центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом і представники громадських організацій, що працюють у галузі протидії ВІЛ.

Учасники акції висадили квіти біля пам'ятного знака, а також пов'язали червоні стрічки як символ готовності до продовження спільних дій для подолання епідемії СНІДу.

У День пам'яті жертв СНІДу активісти по всьому світу не тільки вшановують памʼять померлих від хвороби людей, а й говорять про життя. Україна посідає одне з перших місць серед країн Європейського регіону за поширеністю ВІЛ-інфекції.

Проте сьогодні з ВІЛ можна вести повноцінне життя завдяки прийому сучасної антиретровірусної терапії, яка мінімізує вірусне навантаження в крові, робить людей з ВІЛ безпечними для партнерів та дозволяє їм мати здорових дітей.

Міська влада Одеси багато років поспіль проводить системну роботу з протидії поширенню ВІЛ у межах глобальної ініціативи Fast Track Cities, до якої Одеса долучилася завдяки підписанню мером Геннадієм Трухановим Паризької декларації.

В усіх медичних закладах міста можна безоплатно пройти тестування на ВІЛ і протягом 15 хвилин конфіденційно дізнатися свій ВІЛ-статус. З міського бюджету Одеси за цільовими програмами виділяються кошти для закупівлі швидких тестів. У кожному медзакладі працюють мультидисциплінарні команди з медиків і соцпрацівників, які у разі виявлення ВІЛ допомагають пацієнту якомога швидше отримати антиретровірусну терапію та комплекс соціально-психологічних послуг.