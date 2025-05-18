Смертельна пожежа на Одещині: загинули двоє дітей

Трагічна подія сталася 17 травня, вдень на території приватного домоволодіння в одному з сіл Березівського району. Про неї повідомив місцевий житель, який помітив задимлення в літній кухні сусідів.

Під час гасіння пожежі в господарській споруді було виявлено тіла двох хлопчиків 6 і 7 років. Братики загинули, коли батьки перебували в будинку. Попередньо, причиною займання літньої кухні могла стати несправність електропроводки.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

У рамках провадження буде призначено низку експертних досліджень для встановлення причини смерті дітей та займання пожежі.

Всі обставини трагічної події встановлюються.