ДТП у Подільську: постраждала пішохідка

Подія сталася вчора, 17 травня, приблизно о 23-й годині на вулиці Залізничників.

Попередньо встановлено, що 34-річний водій легковика здійснив наїзд на жінку, яка рухалась проїзною частиною в попутному напрямку. Керманич автівки викликав на місце події поліцейських та медиків.

Постраждалу громадянку, особа якої встановлюється, госпіталізували до міської лікарні.

Водій не постраждав. Перевірка його на стан сп'яніння показала, що він був тверезий.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках кримінального провадження слідчими призначено низку експертиз, транспортний засіб поміщено на арештмайданчик. Всі обставини встановлюються.