Нічний удар у Овідіополі зруйнував дім директора Одеського зоопарку — тварини зникли, тривають пошуки

Російська атака завдала руйнівного удару по житловому сектору в Овідіополі. Серед постраждалих — будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Помешкання знищено повністю.

На щастя, сам Ігор не постраждав. Однак його домашні улюбленці — собака та кілька котів — опинилися у смертельній небезпеці. Під час вибуху деякі тварини злякалися та втекли. Станом на зараз частина з них все ще не знайдена.

Ігор не переймається втратою майна, головне для нього — відшукати улюбленців. До пошуків вже долучилися волонтерки Яна та Зоя, однак поки що безрезультатно.

«Ігор не просить ні про що, але ми просимо за нього! Потрібна ваша допомога — інформація про зниклих тварин, поширення новини, а також фінансова підтримка», — кажуть друзі та волонтери.

Карта для допомоги:

4731 2196 4879 6302 (ПриватБанк)

Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклих тварин — будь ласка, повідомте.