В Одесі хочуть відкрити Азербайджанський парк

Мер Одеси Геннадій Труханов зустрівся з членом правління громадської організації «Одеська діаспора азербайджанців «Бірлік»» Алієвим Аязом Алі Огли.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію проєкту створення Азербайджанського парку в районі 4-ї станції Великого Фонтану. Ця зелена зона ще з 2013 року офіційно має назву «Азербайджанський парк». Тоді були розроблені перші проєкти благоустрою, однак їх реалізацію відклали, в тому числі через через пандемію COVID-19 і повномасштабну війну.

Наразі азербайджанська діаспора Одеси, яка налічує понад 30 тисяч осіб в області, презентувала нову концепцію парку. Вона передбачає не лише облаштування рекреаційної зони, а й створення меморіалу на честь азербайджанців, які загинули в російсько-українській війні. Усі роботи планують профінансувати коштом самої діаспори.

«Ми будемо співпрацювати з нашими партнерами, адже в Одесі вже є гарна традиція парків, які створюють друзі нашого міста. Так з’явилися Стамбульський парк, Грецький парк. Тепер — Азербайджанський», - зазначив Геннадій Труханов.

Парк буде розташовано поруч з одеським іподромом і матиме площу понад 2 гектари.