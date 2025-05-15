Ситуація в ліцеї Одеси: що каже департамент освіти і як довго триватиме розслідування

У ліцеї №65 міста Одеса створено спеціальну комісію для вивчення обставин конфліктної ситуації. Йдеться про інцидент, коли, за словами матері одного з першокласників, її сина побили однокласники під час уроку. Вона також висловила у соцмережах обурення поведінкою педагогів щодо її дитини. До 29 травня комісія має завершити розслідування, паралельно в департаменті освіти ініційовано службову перевірку.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

Комісія провела перше засідання 15 травня. У її складі – керівництво міського департаменту освіти, представники навчального закладу, а також співробітники правоохоронних органів. Проте, як зазначено, мати школяра на засідання не прийшла. За словами Олени Буйневич, завдання комісії — встановити всі обставини, які призвели до ситуації.

"До 29 травня працює комісія, але ми це також обговорили сьогодні з мамою. Якщо буде потрібне долучення інших осіб в ході того, як будемо вивчати цю ситуацію, можливо, вона буде продовжена", — зазначила посадовиця.

Також вона наголосила, що в департаменті освіти буде проведено окрему службову перевірку через ймовірне ігнорування скарги жінки. За її словами, мати зверталася до одного зі співробітників установи, але не до неї особисто.

"Вона зверталась і спілкувалася з одним з працівників департаменту і саме це є матеріалами для другої службової перевірки. Бо для нас факт нереагування неприпустимий", — уточнила Олена Буйневич.