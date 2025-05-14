Жителя Одеси обвинувачують у шахрайстві та підбурюванні до хабарництва

Викрили зловмисника співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2. Правоохоронці встановили, що 57-річний житель Одеси вирішив заробити грошей на знайомому, дізнавшись, що той планує пройти лікування, оформити групу інвалідності та пенсійне посвідчення. Ділок запропонував «допомогу» чоловіку у вирішенні його питання. Ввів в оману, запевнивши, що має налагоджені зв’язки серед службових осіб медичних установ та органів виконавчої влади міста Одеси та Одеської області, і підбурив через нього дати їм хабар.

Вартість «послуг» аферист оцінив у вісім тисяч доларів, які не збирався нікому передавати, а планував використати на свої потреби.

Поліцейські затримали у процесуальному порядку правопорушника під час одержання ним першої частини траншу в сумі 6500 доларів, яку слідчі вилучили як речовий доказ. В подальшому на час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомив начальник територіального підрозділу поліції Андрій Коротченко, зібравши достатню доказову базу, слідчі висунули правопорушнику обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, а також у закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища.

Згідно з санкціями ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, обвинуваченому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Правоохоронці завершили слідство і обвинувальний акт скерували до суду. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Чорноморська окружна прокуратура.

Одеське районне управління поліції № 2