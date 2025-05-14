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Жителя Одеси обвинувачують у шахрайстві та підбурюванні до хабарництва

редактор

 

Викрили зловмисника співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2. Правоохоронці встановили, що 57-річний житель Одеси вирішив заробити грошей на знайомому, дізнавшись, що той планує пройти лікування, оформити групу інвалідності та пенсійне посвідчення. Ділок запропонував «допомогу» чоловіку у вирішенні його питання. Ввів в оману, запевнивши, що має налагоджені зв’язки серед службових осіб медичних установ та органів виконавчої влади міста Одеси та Одеської області, і підбурив через нього дати їм хабар.

Вартість «послуг» аферист оцінив у вісім тисяч доларів, які не збирався нікому передавати, а планував використати на свої потреби.

Поліцейські затримали у процесуальному порядку правопорушника під час одержання ним першої частини траншу в сумі 6500 доларів, яку слідчі вилучили як речовий доказ. В подальшому на час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомив начальник територіального підрозділу поліції Андрій Коротченко, зібравши достатню доказову базу, слідчі висунули правопорушнику обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, а також у закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища.

Згідно з санкціями ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, обвинуваченому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Правоохоронці завершили слідство і обвинувальний акт скерували до суду. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Чорноморська окружна прокуратура.

 

поліцейські відправили на лаву підсудних жителя одеси за шахрайство та підбурювання до надання хабаря службовим особам медичних установ та органів виконавчої влади

Одеське районне управління поліції № 2

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