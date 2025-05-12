В Одесі позбуваються смітника
У Хаджибейському району Одеси на замовлення Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради розпочато роботи з ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища в районі вулиці М. Грушевського та 1-го Травневого провулка.
Понад 900 куб. м побутових відходів, які роками несанкціоновано накопичувалися мешканцями поруч розташованих приватних будинків, планується вивезти із земельної ділянки орієнтовною площею 2500 кв. м на полігон твердих побутових відходів «Дальницькі кар’єри».
Після ліквідації цього стихійного сміттєзвалища заплановано аналогічні роботи в районі вул. Кропивницького (Хаджибейський район).
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews