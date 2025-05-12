В Одесі дозволено рух мотоциклів і мопедів смугою громадського транспорту

Вже понад місяць в Одесі мотоциклам офіційно дозволено рух смугою громадського транспорту, як це було дозволено і велосипедистам.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху: тепер мотоцикли та мопеди (без бокового причепа, мотоколясок і триколісних ТЗ) можуть легально рухатися смугою для громадського транспорту.

Що це означає для мотоциклістів і велосипедистів:

- безпечний і законний рух «автобусною» смугою;

- менше небезпечних маневрів між автомобілями;

- швидке і комфортне пересування містом.

В Одесі вже є такі смуги для руху громадського транспорту і кількість їхня буде зростати. Одна з них з'єднує Пересипський і Приморський райони.

Також оновлено інформаційно-вказівні знаки 5.8 і 5.11 відповідно до нових правил.

Крім того, найближчими днями зміниться схема руху на перехресті вул. Вадима Корженка (Осипова) — вул. Троїцька.

Головною дорогою буде вул. Вадима Корженка (Осипова), а Троїцька стане другорядною.

Учасникам дорожнього руху слід бути уважними та дотримуватися пріоритету проїзду перехресть.