Одесити вражені: на «Привозі» черешня коштує як золото

На легендарному одеському ринку "Привоз" з’явилася перша цього сезону черешня — і одразу стала справжньою сенсацією. За кілограм соковитої ягоди просять рекордні 1 900 гривень, що викликало хвилю подиву не лише серед покупців, а й у соцмережах.

Про це повідомили в одному з місцевих пабліків. Ще на початку весни вартість черешні була вдвічі нижчою — близько 1 000 грн за кілограм.

Українці в соцмережах не стримують емоцій: коментарі варіюються від саркастичних — "Нехай їдять її самі" чи "Головою вдарились?" — до розважливо-практичних. Багато хто закликає просто почекати, адже вже за кілька тижнів, у червні, в Україну прийде справжній сезон черешні. Тоді і вибір буде ширший, і смак солодший, і ціна набагато приємніша. Один із користувачів навіть поділився досвідом: куштував уже нинішню ягоду — "на смак, як трава", мовляв, чекати є сенс.

Так, у соцмережах склалась майже народна мудрість: справжня смакота — та, що з’являється у свій сезон, дозріває під сонцем, і не коштує, як золото. Українці не поспішають гнатися за першими ягодами, натомість обирають практичність, терпіння та… сусідські городи в червні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сезон полуниці поступово стартує, і перші партії улюбленої ягоди вже можна побачити на полицях супермаркетів. Попри початок травня, ціни поки залишаються високими, однак варто звертати увагу на магазини — вартість у різних торгових мережах може суттєво відрізнятися.