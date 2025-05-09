В Одесі завершується ремонт будинку, тричі обстріляного

Відновлювальні роботи в багатоповерховому будинку на проспекті Шевченка, 8/4, який тричі постраждав внаслідок збройної агресії рф, добігають кінця.

П’ятиповерхова будівля зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасадні стіни, внутрішні перегородки, дах, вікна, балкони, а також прилеглу територію.

Відразу після пошкодження на об’єкті були проведені термінові відновлювальні та ліквідаційні роботи.

Голова комісії з питань житлово-комунального господарства Олександр Іваницький наголосив, що об’єкт був надзвичайно складним, адже фактично його довелося відбудовувати майже з нуля.

Реконструкція, реновація та відновлення завжди є складнішими за нове будівництво, а в цьому випадку ситуацію додатково ускладнили пошкодження, завдані прямими ворожими влучаннями.

У рамках капітальних робіт було повністю відновлено гідроізоляцію вздовж усього периметра будівлі, проведено ремонт вимощення та даху.

Наразі фінальний етап - реставрація фасадної частини. Попри складні погодні умови будівельники найближчим часом планують повністю завершити всі відновлювальні роботи.