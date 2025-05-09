Поліція Одеси розслідує випадок ДТП, у якому зазнала травм дитина

Автопригода сталась 5 травня ввечері на вулиці Артилерійській.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 45-річний водій легкового автомобіля «Citroen» допустив наїзд на 11-хлопчика під час руху по прибудинковій території.

Дитину доставили до лікарні із переломом пальця ноги, забоєм нижньої кінцівки та саднами. Наразі потерпілий перебуває вдома.

На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області. Водія перевірили на стан спʼяніння – він був тверезий.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках провадження поліцейські призначили низку експертиз. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

Правоохоронців вкотре закликають всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР.

Одеське районне управління поліції № 1