Запускали феєрверки під час тривоги: в Одесі викрито порушників

31 січня в Київському районі Одеси двоє місцевих чоловіків запустили феєрверки під час ракетного обстрілу міста, порушуючи заборону на використання піротехніки під час воєнного стану. Поліція вилучила залишки салютів на місцях подій. Правопорушниками виявилися безробітні з судимостями за крадіжки та шахрайство — 48 і 37 років. Молодший із них отримав через месенджер замовлення на запуск феєрверків у людних місцях за 4 тисячі гривень. Разом із знайомим вони влаштували шоу біля навчальних закладів, зняли відео та надіслали замовнику, але оплату так і не отримали.

Їхні дії кваліфікували як хуліганство, вчинене групою осіб з особливою зухвалістю (ч. 2 ст. 296 ККУ). Максимальне покарання — до 4 років ув’язнення. Слідство триває під керівництвом Київської окружної прокуратури.