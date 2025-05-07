В Одесі проводять безкоштовну перевірку родимок для дорослих і дітей
8 травня 2025 року в медзакладах Одеси відбудеться День профілактики меланоми. Усіх охочих дорослих і дітей безоплатно оглядатимуть дерматологи, сімейні лікарі та педіатри: перевірятимуть родимки, проводитимуть дерматоскопію та надаватимуть консультації. Акція проходить до Всесвітнього дня меланоми за підтримки Департаменту охорони здоров’я та міського центру здоров’я через високу захворюваність на рак шкіри в південних регіонах.
Для безоплатного профілактичного огляду шкіри 8 травня слід звертатися за такими адресами:
Для дорослого населення:
1. Центр первинної медико-санітарної допомоги №2
огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за адресами:
пров. Обсерваторний, 8;
вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26;
вул. Сегедська, 16;
вул. Пастера, 56;
вул. Базарна, 77.
2. Центр первинної медико-санітарної допомоги №3
огляди сімейними лікарями з 8:00 до 19:00 за адресами:
Фонтанська дор., 30/32;
Фонтанська дор., 110;
вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 63/1;
пров. Рислінга (Ушакова), 9;
вул. Наукова (Шишкіна), 48/1;
Люстдорфська дор., 170;
вул. Юхима Геллера, 43.
3. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4
огляди сімейними лікарями з 9:00 до 17:00 за адресами:
вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів;
вул. Академіка Філатова, 7а, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів.
4. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5
огляди сімейними лікарями з 9:00 до 19:00 за адресами:
вул. Семена Палія, 88;
вул. Академіка Заболотного, 41а;
вул. Академіка Заболотного, 58;
вул. Академіка Заболотного, 59/1;
вул. Давида Ойстраха, 7;
просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 159.
5. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16
огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за адресами:
вул. Івана та Юрія Лип, 1;
вул. Житомирська, 2;
вул. Юхима Фесенка, 11;
вул. Бугаївська, 46;
вул. Болгарська, 38.
6. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18
огляди сімейними лікарями з 9:00 до 16:00 за адресами:
вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 6;
вул. Отамана Чепіги, 54, 1-й поверх, кабінет № 112;
вул. Торгова, 29/31, 4-й поверх, кабінет № 402.
7. Консультативно-діагностичний центр № 6
вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет № 302, з 9:00 до 13:00.
8. Консультативно-діагностичний центр № 20
вул. Левітана, 62, кабінети лікарів-дерматологів:
4-й поверх, кабінет № 446 – з 10:00 до 13:00;
6-й поверх, кабінет №688 – з 13:00 до 17:30; кабінет № 689 – з 10:00 до 12:00.
9. Консультативно-діагностичний центр № 29
вул. Академіка Заболотного, 32а, огляди сімейними лікарями:
1-й поверх, кабінет № 10 – з 8:00 до 20:00;
2-й поверх, кабінет № 12а – з 14:00 до 20:00; кабінет № 12б – з 14:00 до 17:00.
вул. Академіка Заболотного, 13а, кабінети лікарів-дерматологів: кабінет № 10 – з 8:00 до 17:00; кабінет № 11 – з 10:00 до 15:00; кабінет № 16 – з 8:00 до 12:30 та з 13:00 до 16:00; огляди сімейним лікарем – кабінет № 6, з 9:00 до 13:00.
10. Міська клінічна лікарня № 1, консультативно-діагностичні відділення:
вул. Болгарська, 38, 1-й поверх – кабінет дерматолога № 119, з 12:00 до 17:00; 5-й поверх – кабінет онколога № 503, з 15:00 до 19:00; вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх – кабінет онколога № 4, з 9:00 до 15:00.
11. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка
вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет № 3, з 12:30 до 17:00.
12. Міська клінічна лікарня № 10
вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, поліклінічне відділення, 2-й поверх, кабінет № 10, з 10:00 до 12:00.
13. Міська клінічна лікарня № 11, консультативно-діагностичний центр
вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5г, 2-й поверх, кабінет онколога № 26 – з 9:00 до 13:00; кабінет дерматолога № 28 – з 9:00 до 13:00.
Для дитячого населення:
1. Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. академіка Б.Я. Резніка
вул. Всеволода Змієнка (Дворянська), 10, 1-й поверх, кабінет № 6, з 10:00 до 14:00.
2. Дитяча міська поліклініка № 2
огляди лікарями-педіатрами з 8:00 до 20:00 за адресами:
вул. Владислава Бувалкіна (Генерала Бочарова), 59;
просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 67.
3. Дитяча міська поліклініка № 6
вул. Академіка Філатова, 7а, 1-й поверх, кабінет № 5, з 8.00 до 13.00.
4. Дитяча міська поліклініка № 7
вул. Бугаївська, 46, 1-й поверх, кабінет № 2, з 14:00 до 19:00.
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