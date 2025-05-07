У Доброславській громаді Одеського району відкрили нову поліцейську станцію

У Доброславській громаді відкрили нову поліцейську станцію, яку обслуговуватимуть офіцери громади Євген Наумов та Денис Сокольников. Вони вже майже два роки відповідають за безпеку мешканців.

На заході були присутні керівництво поліції, місцева влада та жителі. Розпочали церемонію хвилиною мовчання за загиблими захисниками.

Начальник поліції Одещини Іван Жук подякував усім, хто долучився до проєкту, і підкреслив важливість присутності офіцера в кожному населеному пункті. Голова громади Людмила Прокопечко також відзначила позитивні зміни в безпеці завдяки співпраці з поліцейськими.

Наприкінці заходу офіцерам вручили ключі від станції. Відтепер вони матимуть комфортні умови для роботи.

Станція розташована за адресою: смт Доброслав, вул. Київська, 77. Телефони: (095) 42 22 730 – капітан Наумов, (050) 037 46 00 – капітан Сокольников.

Всього на території Одеського району відкрито вже вісім поліцейських станцій.





