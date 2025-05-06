Жорстоке вбивство дитини: поліцейські повідомили про підозру

За клопотанням слідчих жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне їй загрожує довічне увʼязнення

Подія сталася в ніч з 2 на 3 травня в Яськівській громаді. 43-річна місцева жителька звернулася в поліцію із повідомленням про несподівану смерть донечки, якій немає й року. Втім, у ході проведення першочергових слідчих заходів правоохоронці встановили, що мати спричинила тілесні ушкодження дитині, коли та плакала.

Тіло дівчинки слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, вона померла внаслідок удушення.

«Ми затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їй про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті малолітній дитині. Відповідно до санкції п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин – довічне позбавлення волі. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. В рамках слідства буде проведено низку судових експертиз та встановлено повні обставини події. Процесуальне керівництво здійснює Біляївська окружна прокуратура», - зазначив начальник Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Донець.

Також полковник поліції повідомив, що жінка має ще одну трирічну доньку, яку тимчасово влаштовано до медичного закладу для обстеження стану здоров’я. В подальшому вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав і визначення місця проживання дитини.

Одеське районне управління поліції № 2