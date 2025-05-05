Вибухи пролунали в Одесі

Увечері 5 травня російські війська здійснили атаку на мирні українські міста за допомогою ударних безпілотників. Одеса зазнала вибухів.

Близько 21:37 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили зафіксували рух декількох груп ворожих дронів над Чорним морем у напрямку регіону.

Уже за чотири хвилини, о 21:41, Геннадій Труханов попередив мешканців Київського району про небезпеку. Невдовзі в місті пролунали вибухи. Згодом мер підтвердив цю інформацію, зазначивши, що гучно було в кількох районах міста.

«Одесо, будь ласка, залишайтеся в укриттях! Центр міста та Пересипський район — будьте особливо обережні», — написав Труханов.

Близько 22:02 у місті знову пролунали вибухи.