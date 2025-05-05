В Одесі судитимуть двох молодиків за розбійний напад на перехожого

Правопорушники – товариші 17-ти та 18-ти років. Слідчі висунули обвинувачення хлопцям. Їм загрожує позбавлення волі.

Подія сталась у квітні перед комендантською годиною в Пересипському районі міста. Помітивши на вулиці незнайомого чоловіка, приятелі прослідкували за ним, а в безлюдному місці напали та побили. Коли 56-річний потерпілий впав, зловмисники забрали з його кишень мобільний телефон та інші особисті речі. Майновий збиток, який молодики спричинили чоловіку, – 2500 гривень.

Потерпілий звернувся по допомогу до медиків та поліцейських. Лікарі діагностували йому перелом кісток носа, садна, синці та крововиливи.

Поліцейські за кілька днів встановили, що до злочину причетні місцеві хлопці 18-ти та 17-років. Молодики планували продати смартфон одесита та витратити гроші на власні потреби, але не встигли. Мобільник та інше викрадене майно у них вилучили і повернули власнику.

На час проведення досудового розслідування суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомив слідчий відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Радєв, неповнолітній правопорушник вже досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тому, зібравши достатню кількість доказів, обом молодикам висунули обвинувачення в нападі, з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за цей злочин – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Досудове розслідування тривало під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.