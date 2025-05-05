Частина Одеси знеструмлена: де саме немає електроенергії
5 травня частина одеситів залишилася без електропостачання. Причиною стали заплановані ремонтні роботи, які проводить ДТЕК "Одеські електромережі". Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Світло тимчасово відключено за наступними адресами:
До 16:00 без електроенергії залишаються:
вул. Левітана, 110
просп. Небесної Сотні, 65, 67
До 19:00 електропостачання буде відсутнє за такими адресами:
2–10 лінії житлового масиву
36–55 лінії житлового масиву
вул. 1–6 Садова
вул. Адама Міцкевича, 1–35
вул. Біляївська, 1–9
вул. Велика Садова
вул. Вишнева, 1–43
вул. Дем’янова, 1–13
вул. Глаубермана
вул. Дніпровська, 1–39, 2–40
вул. Донецька, 1–25
вул. Жоліо Кюрі, 1–25
вул. Івана Луценка, 38, 47/1, 56
вул. Капітана Кузнєцова, 3–90
вул. Керченська
вул. Кишинівська, 2–24
вул. Бахмутська
вул. Лесі Українки
вул. Котлєєвська, 11–15
вул. Луцька
вул. Мала Садова, 1–22
вул. Мелітопольська, 1–58
вул. Чайкова
вул. Наклона, 17/1
вул. Кошиця
вул. Ольвійська (с-ще Шевченка), 2
вул. Перемоги
Південна дорога, 2–73
вул. Пісочна
вул. Похила
вул. Ракетна, 1–18
вул. Рельєфна, 1–31
вул. Просторова
вул. Маріупольська
вул. Серогодського
вул. Сімферопольська, 1–27
вул. Соляна
вул. Степова, 1–15
вул. Тарутинська, 1–13
вул. Хуторська, 1–25
вул. Цебриковська, 1–13
вул. Центральна, 2–36
вул. Чорноморського Козацтва, 1, 2
вул. Шептицького
вул. Штильова
вул. Яблучна, 1–4
Миколаївська дорога, 65
пров. 1–3-й Дунаєвського
пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6
пров. Вишневий, 2А–14А
пров. Квантовий, 1–27
пров. Одеський, 3, 3А, 5, 7
пров. Пісочний, 1–4
пров. Шахтинський, 22–46
просп. Князя Володимира Великого, 4–57
вул. Гоголя, 1/3, 7
вул. Приморська, 20, 23, 25
узвіз Військовий, 1/корпус №3
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