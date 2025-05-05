Частина Одеси знеструмлена: де саме немає електроенергії

5 травня частина одеситів залишилася без електропостачання. Причиною стали заплановані ремонтні роботи, які проводить ДТЕК "Одеські електромережі". Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Світло тимчасово відключено за наступними адресами:

До 16:00 без електроенергії залишаються:

вул. Левітана, 110

просп. Небесної Сотні, 65, 67

До 19:00 електропостачання буде відсутнє за такими адресами: