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Частина Одеси знеструмлена: де саме немає електроенергії

редактор

5 травня частина одеситів залишилася без електропостачання. Причиною стали заплановані ремонтні роботи, які проводить ДТЕК "Одеські електромережі". Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Світло тимчасово відключено за наступними адресами:

До 16:00 без електроенергії залишаються:

  • вул. Левітана, 110

  • просп. Небесної Сотні, 65, 67

До 19:00 електропостачання буде відсутнє за такими адресами:

  • 2–10 лінії житлового масиву

  • 36–55 лінії житлового масиву

  • вул. 1–6 Садова

  • вул. Адама Міцкевича, 1–35

  • вул. Біляївська, 1–9

  • вул. Велика Садова

  • вул. Вишнева, 1–43

  • вул. Дем’янова, 1–13

  • вул. Глаубермана

  • вул. Дніпровська, 1–39, 2–40

  • вул. Донецька, 1–25

  • вул. Жоліо Кюрі, 1–25

  • вул. Івана Луценка, 38, 47/1, 56

  • вул. Капітана Кузнєцова, 3–90

  • вул. Керченська

  • вул. Кишинівська, 2–24

  • вул. Бахмутська

  • вул. Лесі Українки

  • вул. Котлєєвська, 11–15

  • вул. Луцька

  • вул. Мала Садова, 1–22

  • вул. Мелітопольська, 1–58

  • вул. Чайкова

  • вул. Наклона, 17/1

  • вул. Кошиця

  • вул. Ольвійська (с-ще Шевченка), 2

  • вул. Перемоги

  • Південна дорога, 2–73

  • вул. Пісочна

  • вул. Похила

  • вул. Ракетна, 1–18

  • вул. Рельєфна, 1–31

  • вул. Просторова

  • вул. Маріупольська

  • вул. Серогодського

  • вул. Сімферопольська, 1–27

  • вул. Соляна

  • вул. Степова, 1–15

  • вул. Тарутинська, 1–13

  • вул. Хуторська, 1–25

  • вул. Цебриковська, 1–13

  • вул. Центральна, 2–36

  • вул. Чорноморського Козацтва, 1, 2

  • вул. Шептицького

  • вул. Штильова

  • вул. Яблучна, 1–4

  • Миколаївська дорога, 65

  • пров. 1–3-й Дунаєвського

  • пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6

  • пров. Вишневий, 2А–14А

  • пров. Квантовий, 1–27

  • пров. Одеський, 3, 3А, 5, 7

  • пров. Пісочний, 1–4

  • пров. Шахтинський, 22–46

  • просп. Князя Володимира Великого, 4–57

  • вул. Гоголя, 1/3, 7

  • вул. Приморська, 20, 23, 25

  • узвіз Військовий, 1/корпус №3

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