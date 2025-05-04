Рідні загиблих військовослужбовців отримали державні нагороди в одному з міст Одещини

У Березівці, що на Одещині, родинам загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців вручили державні нагороди та відзнаки.

Про це повідомили в Березівській райдержадміністрації..

Орденами "За мужність" III ступеня посмертно нагородили Євгена Плаксія, Дмитра Тимофєєва, Дениса Добрянецького, Віталія Старостенка, Вадима Воржова та Олега Ілпчука.

Комбатантським хрестом (посмертно) нагородили Володимира Бондаренка, Анатолія Борейка та Анатолія Буршанова.

Відзнакою від Головнокомандувача ЗСУ "За штурм" нагородили Миколу Єдінчука, який вважається зниклим безвісти. Володимира Бернадського нагородили почесним нагрудним знаком "ЗОЛОТО 96". Він також зник безвісти.

Відзнакою від Головнокомандувача ЗСУ "За незламність" нагородили Анатолія Тімика, який перебував у полоні. Нагорду забрав його батько. Орденом "За мужність" нагородили Сергія Бондаренка, він зміг отримати відзнаку особисто.