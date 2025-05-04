Мешканку Одеського району підозрюють у вбивстві дитини

43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила в поліцію про смерть дев’ятимісячної донечки, зазначивши: дитина померла несподівано. Однак, під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження.

Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза.

Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15-ти років або довічним ув’язненням.

Призначено низку експертиз. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Біляївська окружна прокуратура.