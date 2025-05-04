Алею пам’яті облаштовують у селі на Одещині
У селі Дивізія, що на Одещині, тривають роботи з облаштування Алеї пам’яті полеглих героїв.
Про це розповіли у Білгород-Дністровській РДА.
Розпочали роботи 1 травня, а відкриття попередньо запланували на 8 травня.
"Це простір, де кожен зможе зупинитися, вшанувати пам’ять, замислитися й подякувати тим, хто боронив нашу землю. Адже надзвичайно важливо пам’ятати імена, обличчя та історії кожного загиблого Героя. Вони не поруч з нами, але назавжди у наших серцях і пам’яті", — йдеться у повідомленні.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews