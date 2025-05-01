В одному з супермаркетів Одеси загинув вантажник — правоохоронці встановлюють причини

Тіло 65-річного чоловіка сьогодні вранці було виявлене в ліфтовій шахті торговельного закладу.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

У рамках провадження тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після зʼясування всіх обставин події буде надано оцінку діям осіб, які несуть відповідальність за дотримання заходів безпеки на виробництві.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1