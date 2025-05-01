Трагічна ніч в Одесі: ворог атакував дронами, є загиблі
У ніч на 1 травня Одесу зазнала атаки ударних безпілотників. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, приватні оселі, супермаркет, навчальний заклад і легкові автомобілі.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують рятувальники.
Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще пʼятеро зазнали поранень. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Ліквідація наслідків удару триває.
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