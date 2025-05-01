Російський дрон убив подружжя у власному ліжку: Одеса оговтується після нічного удару

В Одесі шестеро людей, які постраждали внаслідок нічної атаки з боку ворога, залишаються у лікарнях. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Ще дев’ятеро отримали поранення, але проходять лікування амбулаторно. Двоє цивільних загинули. На місцях, уражених російськими безпілотниками, триває ліквідація наслідків удару.

Про це під час національного телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

"У нас постраждало внаслідок злочинних дій ворога 15 цивільних осіб, 9 них отримали амбулаторну допомогу та відпущені додому. Шестеро осіб перебувають у лікарні, двоє у тяжкому стані.

На жаль, сьогодні вночі двоє людей загинули, це подружжя, які спали у своєму ліжку, куди прилетів ворожий дрон...

Вночі внаслідок ворожого масованого обстрілу постраждало 6 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, 7 автомобілів, відділення "Нової пошти", деякі мережі енерго та електропостачання...

Триповерховий будинок, який складався з 18 квартир, де саме і загинуло подружжя, він не підлягає відновленню. Він буде знесений, а люди мають бути забезпечені житлом. 16-поверхівку, де постраждали три верхні поверхи, спеціалісти наразі отримують як таку, що підлягає відновленню", — зазначив Харлов.