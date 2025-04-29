Замовила вбивство рідного брата заради будинку — жінці загрожує довічне ув’язнення

Жінка хотіла позбутися близького родича, аби не ділити з ним спадок. Зловмисницю поліція затримала під час розрахунку із «виконавцями» злочину. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Злочинні плани фігурантки викрили та задокументували співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 50-річна жителька Авангардівської громади прагне «позбутися» старшого брата, і підшукала для його вбивства двох осіб. У такий спосіб жінка хотіла усунути претендента на половину будинку, що дістався їм у спадок після смерті матері. Життя родича вона оцінила в 20 тисяч гривень.

Жінка надала найманцям інформацію про брата та зауважила: для неї не має значення спосіб убивства, а важливий результат.

Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство чоловіка, створивши переконливі для замовниці фото. Щойно «виконавці» продемонстрували жінці «докази виконаної роботи», вона передала їм обіцяну суму, після чого була затримана поліцейськими у процесуальному порядку.

За клопотанням слідчих підозрювану помістили під варту без права внесення застави.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1