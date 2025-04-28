В Одесі оновлено ще 15 світлофорних об’єктів

Спеціалісти Комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» продовжують роботи з облаштування та заміни на більш потужні безперебійні блоки живлення на світлофорних об’єктах Одеси.

Нові системи встановили та замінили на п’ятнадцяти важливих перехрестях міста:

• проспект Небесної Сотні, 31;

• вул. Левітана — проспект Небесної Сотні;

• вул. Академіка Корольова, 53;

• вул. Академіка Корольова, 76 (ринок «Південний»);

• вул. Сім’ї Глодан, 13/1 (школа №80);

• вул. Святослава Караванського — вул. Європейська;

• вул. Святослава Караванського — вул. Преображенська;

• проспект Українських Героїв — вул. Велика Арнаутська;

• вул. Велика Арнаутська — вул. Леонтовича;

• вул. Ланжеронівська — вул. Європейська;

• вул. Старопортофранківська, 45 (школа №122);

• вул. Артура Савельєва — вул. Тініста;

• вул. Вадима Корженка — вул. Базарна;

• вул. Вадима Корженка — вул. Успенська;

• вул. Вадима Корженка — вул. Троїцька.

Оснащення світлофорних об’єктів безперебійними блоками живлення дозволить забезпечити стабільну роботу світлофорів навіть під час відключень електроенергії, сприяючи підвищенню безпеки на дорогах.