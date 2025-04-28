В Одесі оновлено ще 15 світлофорних об’єктів
Спеціалісти Комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» продовжують роботи з облаштування та заміни на більш потужні безперебійні блоки живлення на світлофорних об’єктах Одеси.
Нові системи встановили та замінили на п’ятнадцяти важливих перехрестях міста:
• проспект Небесної Сотні, 31;
• вул. Левітана — проспект Небесної Сотні;
• вул. Академіка Корольова, 53;
• вул. Академіка Корольова, 76 (ринок «Південний»);
• вул. Сім’ї Глодан, 13/1 (школа №80);
• вул. Святослава Караванського — вул. Європейська;
• вул. Святослава Караванського — вул. Преображенська;
• проспект Українських Героїв — вул. Велика Арнаутська;
• вул. Велика Арнаутська — вул. Леонтовича;
• вул. Ланжеронівська — вул. Європейська;
• вул. Старопортофранківська, 45 (школа №122);
• вул. Артура Савельєва — вул. Тініста;
• вул. Вадима Корженка — вул. Базарна;
• вул. Вадима Корженка — вул. Успенська;
• вул. Вадима Корженка — вул. Троїцька.
Оснащення світлофорних об’єктів безперебійними блоками живлення дозволить забезпечити стабільну роботу світлофорів навіть під час відключень електроенергії, сприяючи підвищенню безпеки на дорогах.
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