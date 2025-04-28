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У квітні в Одесі посадили 327 молодих дерев

редактор

Озеленювачі Комунального підприємства «Міськзелентрест» продовжують роботи з озеленення Одеси. У квітні фахівці підприємства висадили 327 саджанців листяних дерев.

Всі дерева великомірні – 8-10-річні (акація біла, клен-явір, ясен звичайний, софора японська, платан східний, катальпа бігнонієвидна, липа серцелиста) й вирощені на підприємстві для висадження в міське середовище. Дерева висаджуються із закритою кореневою системою для кращого приживання.

Всього з початку року в Одесі в рамках різних акцій, суботників та зокрема озеленювачами висаджено близько 1500 молодих дерев, а також більш ніж 7200 кущів по всьому місту.

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