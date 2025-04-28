Безкарна оборудка: як Калінчук привласнює Одеську обласну лікарню

Поки кращі сини України гинуть на фронті за наше майбутнє, в тилу, в Одесі, за кулісами вирішується продаж одного з головних медичних активів області — Одеської обласної лікарні. І ось — новий “хазяїн”: Сергій Калінчук, відомий своїм кримінальним минулим і повною профнепридатністю на всіх попередніх посадах, пише "Відкрита Україна" .

250 тисяч доларів — стільки, за інформацією інсайдерів, коштувало Калінчуку крісло генерального директора. Він завжди будував свою кар’єру не завдяки знанням чи досягненням, а завдяки блату: батько-екснардеп спочатку “впихнув” сина на роботу в лікарню, а потім підняв його в керівництво.

Саме тоді почалася тотальна крадіжка бюджетних коштів. Історія стала ще бруднішою, коли Скорик очолив обласну раду: Калінчук і Скорик стали кумами, а фінансові потоки — їхньою спільною “годівницею”.

Під час губернаторства Скорика Калінчук обіймав посаду заступника з соціальних питань. Під його “керівництвом” сироти в Одеській області отримували мізер — кілька літрів олії та томатної пасти на місяць, тоді як мільйони гривень осідали в кишенях чиновників.

Калінчук також був серед тих, хто організовував захоплення будівлі Одеської ОДА тітушками та брав участь у побитті журналістів — у спробі створити “Одеську народну республіку” за сценарієм Кремля.

Після провалу на посаді керівника міськздраву, де він повністю провалився, Калінчука з ганьбою вигнали з приватних клінік “Одрекс” і “Добробут” за систематичне розкрадання.

Незважаючи на кримінальний шлейф, більшість справ Калінчуку вдалося “зам’яти” завдяки впливовим зв’язкам. Сьогодні його знову просувають до управління обласною лікарнею, де крутяться мільйони.

Хто стоїть за Калінчуком?

За інформацією джерел, його активно лобіює скандальний Сан Санич Харлов, який втрачає контроль над регіоном і намагається створити собі нову фінансову “годівницю”.

І все це — в розпал війни! Саме зараз голова ОВА Кіпер збирає сесію, щоб руками підконтрольних фракцій легалізувати продаж обласної лікарні кримінальним “смотрящим”.

Одесити, де ваша гідність?

Невже у місті-герої не знайдеться жодного чесного лікаря, якого не ганьбить кримінальне минуле?

Калінчук і його покровителі не збираються розвивати лікарню — їхня мета проста: відбити вкладені 250 тисяч доларів і нажитися на здоров’ї простих людей.

Не допустимо перетворення Одеської обласної лікарні на корупційну “годівницю” для бандитів у піджаках!

"Відкрита Україна"