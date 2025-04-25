Судитимуть водія, який перекинув авто з пасажирами на Одещині
На Одещині водію, який спричинив ДТП із потерпілими, висунули обвинувачення. Йому загрожує до восьми років ув’язнення та позбавлення права керувати авто.
Аварія сталася в січні в селі Ройлянка під час комендантської години. 30-річний місцевий мешканець на автомобілі «Volkswagen» перевищив швидкість, не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Машина перекинулася.
У результаті постраждали двоє пасажирів — 18-річного хлопця госпіталізували з тяжкими травмами голови, 14-річна дівчина дістала перелом ноги. Водій був тверезий і не постраждав.
Справу передано до суду, обвинувачення підтримує Білгород-Дністровська прокуратура.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews