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Мешканця Болградщини покарано за зброю та наркотики

редактор

40-річний житель Василівської громади переробив пневматичну гвинтівку на вогнепальну та виготовив майже пів кілограма канабісу з дикорослих конопель. Поліція виявила зброю і наркотики під час обшуку.

Чоловіка засудили до чотирьох років ув’язнення з річним іспитовим терміном. Зброю конфіскували, наркотики — знищили. Йому заборонено змінювати місце проживання без дозволу та покидати країну без погодження.

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