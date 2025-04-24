Мешканця Болградщини покарано за зброю та наркотики

40-річний житель Василівської громади переробив пневматичну гвинтівку на вогнепальну та виготовив майже пів кілограма канабісу з дикорослих конопель. Поліція виявила зброю і наркотики під час обшуку.

Чоловіка засудили до чотирьох років ув’язнення з річним іспитовим терміном. Зброю конфіскували, наркотики — знищили. Йому заборонено змінювати місце проживання без дозволу та покидати країну без погодження.