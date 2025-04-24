Фотоконкурс «Мій світ дитинства» чекає на креативні роботи від юних одеситів
З нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради оголошується проведення фотоконкурсу «Мій світ дитинства».
Метою конкурсу є підтримка творчих дітей територіальної громади міста Одеси, формування естетичного смаку, пошуку та розкриття творчих здібностей у дітей, сприяння самореалізації, популяризації сімейних цінностей та культури сімейних відносин.
Терміни проведення конкурсу:
- I етап: з 25.04.2025 до 15.05.2025 року – подання заявки та фоторобіт;
- II етап: з 16.05.2025 до 23.05.2025 року – підведення підсумків конкурсу;
- III етап: до 30.05.2025 року – нагородження переможців конкурсу.
Номінації:
1. «Щасливі разом»;
2. «Яблучко від яблуньки»;
3. «Я одесит- я українець»;
4. «В об’єктиві я та мій улюбленець»;
5. «Радість кожного моменту».
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