Фотоконкурс «Мій світ дитинства» чекає на креативні роботи від юних одеситів

З нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради оголошується проведення фотоконкурсу «Мій світ дитинства».

Метою конкурсу є підтримка творчих дітей територіальної громади міста Одеси, формування естетичного смаку, пошуку та розкриття творчих здібностей у дітей, сприяння самореалізації, популяризації сімейних цінностей та культури сімейних відносин.

Терміни проведення конкурсу:

- I етап: з 25.04.2025 до 15.05.2025 року – подання заявки та фоторобіт;

- II етап: з 16.05.2025 до 23.05.2025 року – підведення підсумків конкурсу;

- III етап: до 30.05.2025 року – нагородження переможців конкурсу.

Номінації:

1. «Щасливі разом»;

2. «Яблучко від яблуньки»;

3. «Я одесит- я українець»;

4. «В об’єктиві я та мій улюбленець»;

5. «Радість кожного моменту».

Заявка на участь у фотоконкурсі «Мій світ дитинства».